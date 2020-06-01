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Вирусолог рассказал, как правильно купаться в море в период пандемии

Вирусолог рассказал о безопасных правилах поведения на пляже
общество туризм эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что при купании в водоемах этим летом необходимо строго соблюдать правила санитарной дистанции.

По словам вирусолога, море не должно представлять большой угрозы для распространения коронавируса, так как соленая вода – неблагоприятная среда для инфекции. "Главное правило – соблюдать дистанцию на пляже. В самой воде никакой опасности быть не должно, если люди не будут кучковаться, а будут заходить и сразу плыть, а не стоять и откисать", – рассказал Викулов в беседе с Москвой 24.

Однако с пресными водоемами ситуация не такая однозначная. "Люди будут нырять, в воду будет попадать слюна с частицами вируса. А насколько в такой воде будет задерживаться COVID-19 – только предстоит изучить", – объяснил Викулов.

По окончании самоизоляции и снятия ограничений к таким водоемам, по словам вирусолога, нужно относиться с осторожностью. "Для различных баз отдыха будут действовать определенные правила, например запрет на купание более 50 человек одновременно и отдых без наличия справки", – выразил мнение специалист.

С 1 июня внутренний туризм начинает поэтапно снимать ограничения. Первыми откроют свои двери для гостей санатории и пансионаты с медицинской лицензией.

В Краснодарском крае туристов готовы принять около 200 комплексов. Однако, чтобы попасть в отель, гостям необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В частности, специалисты ведомства отмечали, что прием граждан в санатории возможен только при наличии у них отрицательных результатов теста на COVID-19.

Кроме того, в рекомендациях Роспотребнадзора указывается, что в профилактических целях лежаки на пляжах должны быть расставлены на расстоянии не меньше двух метров. В номера заселять туристов будут по одному, исключение сделано только для семей. А покидать территорию комплекса гостям не разрешат.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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