Вирусолог рассказал, как правильно купаться в море в период пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что при купании в водоемах этим летом необходимо строго соблюдать правила санитарной дистанции.
По словам вирусолога, море не должно представлять большой угрозы для распространения коронавируса, так как соленая вода – неблагоприятная среда для инфекции. "Главное правило – соблюдать дистанцию на пляже. В самой воде никакой опасности быть не должно, если люди не будут кучковаться, а будут заходить и сразу плыть, а не стоять и откисать", – рассказал Викулов в беседе с Москвой 24.
Однако с пресными водоемами ситуация не такая однозначная. "Люди будут нырять, в воду будет попадать слюна с частицами вируса. А насколько в такой воде будет задерживаться COVID-19 – только предстоит изучить", – объяснил Викулов.
По окончании самоизоляции и снятия ограничений к таким водоемам, по словам вирусолога, нужно относиться с осторожностью. "Для различных баз отдыха будут действовать определенные правила, например запрет на купание более 50 человек одновременно и отдых без наличия справки", – выразил мнение специалист.
С 1 июня внутренний туризм начинает поэтапно снимать ограничения. Первыми откроют свои двери для гостей санатории и пансионаты с медицинской лицензией.
В Краснодарском крае туристов готовы принять около 200 комплексов. Однако, чтобы попасть в отель, гостям необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В частности, специалисты ведомства отмечали, что прием граждан в санатории возможен только при наличии у них отрицательных результатов теста на COVID-19.
Кроме того, в рекомендациях Роспотребнадзора указывается, что в профилактических целях лежаки на пляжах должны быть расставлены на расстоянии не меньше двух метров. В номера заселять туристов будут по одному, исключение сделано только для семей. А покидать территорию комплекса гостям не разрешат.
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