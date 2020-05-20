Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев в условиях пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прием граждан в санатории возможен только при наличии у них отрицательных результатов теста на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

"Прием отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение", – говорится в сообщении.

Также заезжающим в санаторий необходимо будет предоставить информацию о том, что последние две недели он не контактировал с пациентами с коронавирусной инфекцией.

В самих санаториях должна быть обязательно нанесена на пол разметка, указывающая о социальной дистанции, стойки регистрации необходимо оборудовать с прозрачной заградительной конструкцией, подчеркивают в ведомстве.

Заселять в номера разрешено не более одного человека или не более одной семьи в номер. Каждый день всем отдыхающим должны измерять температуру. Людей с признаками ОРВИ немедленно изолируют от других граждан, информация о нем должна быть оперативно передана в больницу, отмечают в Роспотребнадзоре.

На пляже придется также соблюдать принципы социального дистанцирования: шезлонги и зонтики расставят подальше друг от друга, а сотрудники будут следить, чтобы пляж не переполнялся и люди избегали лишних контактов. В закрытых помещениях гражданам нужно будет носить маски.

"Целесообразно организовывать питание отдыхающих по номерам либо в ресторанах, обеденных залах, столовых и др. по системе заказов. При этом необходимо обеспечить расстановку столов с соблюдением принципов соцдистанцирования (расстояние между столами не менее двух метров) и рассадку не более одного человека за один стол (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются членами одной семьи либо проживают в одном номере)", – говорится в документе.

Накануне сообщалось, что российский туристический сектор начнет поэтапный выход из режима ограничений в ряде регионов РФ с 1 июня. На первом этапе откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов, по ее словам, могут начать работу отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

