В АТОР рассчитывают на возрождение внутреннего туризма после пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский рассчитывает на возрождение внутреннего туризма после пандемии коронавируса, сообщает "Газета.ру".
Он подчеркнул, что спрос на внутренние направления будет связан с ограничениями, введенными во всем мире из-за коронавируса. Уманский подчеркнул, что главное – это доступность внутреннего туризма.
По его словам, позитивные сигналы уже поступают из некоторых регионов страны. В частности, он напомнил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Алексей Копайгородский заявляли от открытии с 1 июня курортного сезона.
"Это все позволит отрасли восстановиться, восстановиться большому количеству туроператоров. Мы в этом видим надежду на некий позитивный исход", – заявил вице-президент АТОР.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки в этом году из-за пандемии коронавируса.
По ее словам, государство приняло меры по поддержке внутреннего туризма и предусмотрело льготы. Также Матвиенко предложила на время "законсервировать" эту отрасль.
Спикер Совфеда уверена, что внутренний туризм получит свое развитие в этом году.
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