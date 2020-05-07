В АТОР рассчитывают на возрождение внутреннего туризма после пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский рассчитывает на возрождение внутреннего туризма после пандемии коронавируса, сообщает "Газета.ру".

Он подчеркнул, что спрос на внутренние направления будет связан с ограничениями, введенными во всем мире из-за коронавируса. Уманский подчеркнул, что главное – это доступность внутреннего туризма.

По его словам, позитивные сигналы уже поступают из некоторых регионов страны. В частности, он напомнил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Алексей Копайгородский заявляли от открытии с 1 июня курортного сезона.

"Это все позволит отрасли восстановиться, восстановиться большому количеству туроператоров. Мы в этом видим надежду на некий позитивный исход", – заявил вице-президент АТОР.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки в этом году из-за пандемии коронавируса.

По ее словам, государство приняло меры по поддержке внутреннего туризма и предусмотрело льготы. Также Матвиенко предложила на время "законсервировать" эту отрасль.

Спикер Совфеда уверена, что внутренний туризм получит свое развитие в этом году.

