В Турции предложили перенести старт турсезона из-за коронавируса

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Власти Турции предложили отелям начать туристический сезон в конце апреля вместо марта. Об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой телеканалу NTV.
По его словам, поступающие из-за границы запросы туроператоров разумно перенести в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает "Комсомольская правда".
Он добавил, что власти в течение недели объявят меры по поддержке турбизнеса в связи с потерями, связанными с ограничениями туристической деятельности.
Ранее стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Турции. Пациентом является мужчина, который недавно вернулся из поездки в Европу.
Напряженная обстановка в Идлибе снижает туристический интерес к Турции
До этого исполняющая обязанности директора Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова рассказала, что в России резко сократились продажи путевок в Турцию.
Поводом послужило обострение ситуации в Сирии, где правительственная армия нанесла удар по турецким военным в регионе Идлиб.
Российский турпоток в Турцию в 2019 году установил рекорд. В период с января по сентябрь количество россиян, побывавших в стране, превысило 5,9 миллиона человек.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус.
По последней информации, в Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов.
При этом выздоровели 59,9 тысячи человек, зараженными остаются 80,7 тысячи. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерли.
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