АТОР готова помочь туроператорам оценить ущерб от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ассоциация туроператоров России (АТОР) готова помочь туроператорам оценить объективный ущерб, понесенный из-за распространения коронавируса, и предоставить данные в министерство экономического развития, сообщила исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе.

По ее словам, Минэкономразвития направило в АТОР, Российский союз туриндустрии (РСТ) и ассоциацию Турпомощь письма с просьбой до 12 марта предоставить информацию о размере понесенных туроператорами убытков по невозвратным тарифам на авиаперевозки в связи с массовой отменой туров. Ломидзе предположила, что у ведомства есть какие-то рычаги, способные помочь разобраться с проблемой.

"Мы очень благодарны Минэкономразвития, так как начался какой-то процесс, начались некоторые возвраты средств потребителям за авиабилеты, хоть частично, но подвижки в сфере транспорта пошли", – цитирует Ломидзе РИА Новости.

По ее мнению, благодаря Минэкономразвития удастся получить объективную оценку ущерба туристического рынка РФ.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. ВОЗ уже отправила медицинские защитные средства в 57 стран и планирует осуществить такие же поставки еще в 28 государств. 120 мировых стран получили необходимое лабораторное оборудование.

С 20 февраля 2020 года российские власти ввели временный запрет на въезд граждан Китая в связи с обострением обстановки с уханьской пневмонией. С 1 марта было закрыто авиасообщение с Южной Кореей, изменения не коснулись рейсов "Аэрофлота" и "Авроры".

Помимо этого, были временно запрещены чартеры между Россией и Ираном. С 4 марта временно приостановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей.