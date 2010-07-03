Российский турпоток в Турцию побил рекорд 2018 года

14:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Горностаев
Число туристов из России, которые побывали в Турции в период с января по сентябрь, превысило 5,9 миллиона человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции.
Как уточняется, за указанный период в Турции побывало около 42 миллионов иностранцев, что на 12% выше, чем за тот же период прошлого года.
Россияне, как говорится в сообщении, сохраняют лидерство среди отдыхающих, далее следуют немцы, англичане и иранцы.
Согласно данным Института статистики Турции, доходы страны от туризма в третьем квартале увеличились на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 14 миллиардов долларов. Один отдыхающий за поездку тратит в среднем 649 долларов.
Ранее сообщалось, что власти Турции хотят ввести в стране новый налог, который будут платить все объекты размещения, в том числе отели на популярных курортах.
Новый сбор получил название "налог на проживание", однако он отличается от курортного сбора в России и туристического в странах Европы. Предполагается, что налог будет поступать в бюджет гостиницы, причем взиматься он будет не только с проживания, а со всех оказанных гостям услуг – СПА, развлечений, конференций. Эксперты считают, что в следующем сезоне введение нового налога не скажется на стоимости путевок, так как многие отели уже назначили контрактные цены на 2020 год.
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