Туроператоры рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию

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В России стартовали продажи путевок в Турцию на лето 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты Ассоциации туроператоров России выяснили, что большинство крупных компаний начали продавать туры по акции раннего бронирования. Остальные сделают это в ближайшее время. В 2018 году российские туристы могли купить путевку на лето будущего года только в ноябре.

При этом сейчас действуют самые низкие цены на проживание – скидки достигают 50%. Такие предложения будут действовать до конца ноября, затем цены начнут постепенно расти. По прогнозам специалистов, летом 2020 года цены за номер вырастут до 15% по сравнению с 2019 годом.

Аналитики ожидают, что спрос на летний отдых в Турции по акциям раннего бронирования вырастет на 30% по сравнению с прошлогодним показателем. Туристы стали чаще покупать путевки заранее. Это связано не только с выгодными предложениями, но и с тем, что позднее мест в нужном отеле может уже не быть. Самыми популярными являются туры на десять дней, средняя стоимость которых не превышает 50 тысяч рублей на человека.

Ранее эксперты выяснили, что на предстоящие ноябрьские праздники у москвичей почти в 4,5 раза вырос спрос на Барселону, также популярностью пользуется направление Москва – Берлин.

