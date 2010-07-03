Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:31

Туроператоры рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию

туризм общество

Фото: depositphotos/slava296

В России стартовали продажи путевок в Турцию на лето 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты Ассоциации туроператоров России выяснили, что большинство крупных компаний начали продавать туры по акции раннего бронирования. Остальные сделают это в ближайшее время. В 2018 году российские туристы могли купить путевку на лето будущего года только в ноябре.

При этом сейчас действуют самые низкие цены на проживание – скидки достигают 50%. Такие предложения будут действовать до конца ноября, затем цены начнут постепенно расти. По прогнозам специалистов, летом 2020 года цены за номер вырастут до 15% по сравнению с 2019 годом.

Аналитики ожидают, что спрос на летний отдых в Турции по акциям раннего бронирования вырастет на 30% по сравнению с прошлогодним показателем. Туристы стали чаще покупать путевки заранее. Это связано не только с выгодными предложениями, но и с тем, что позднее мест в нужном отеле может уже не быть. Самыми популярными являются туры на десять дней, средняя стоимость которых не превышает 50 тысяч рублей на человека.

Ранее эксперты выяснили, что на предстоящие ноябрьские праздники у москвичей почти в 4,5 раза вырос спрос на Барселону, также популярностью пользуется направление Москва – Берлин.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика