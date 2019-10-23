Когда можно будет летать чартером на курорты Египта

23 октября президент России и его египетский коллега договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между двумя странами. Полеты были приостановлены в конце 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. Разбираемся, когда могут возобновиться рейсы между Россией и курортами Египта и сколько будет стоить турпакет.

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Когда откроют курорты Египта

В среду, 23 октября, в Сочи перед началом саммита Россия – Африка состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и президента Египта Абдула Фаттаха Ас-Сиси. В ее рамках главы государств в том числе затронули вопрос о возобновлении чартерного авиасообщения между странами. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, переговоры прошли конструктивно.



Авиасообщение между государствами было прекращено в 2015 году после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера находились 217 туристов из России и еще семь членов экипажа, которые летели из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Причиной катастрофы стал взрыв бомбы, которую пронес сотрудник аэропорта.

После трагедии с российским лайнером, в аэропорту египетской столицы усилили меры безопасности. И в 2018 году полеты между странами возобновили, правда только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Что же касается сообщения с курортами Красного моря, то, по данным официального представителя президентской администрации Египта Бассама Рады, стороны обсуждают технические вопросы.

В частности, еще необходимо убедиться в том, что протоколы безопасности соблюдаются в полной мере. По словам Рады, на данный момент переговоры идут гладко. Более того, можно ожидать, что в скором времени появятся и результаты этого диалога.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал Москве 24, что на сегодняшний день поток россиян в Каир "незначительный и связан в большей степени с деловой активностью". Авиабилеты из российской столицы в египетскую и обратно сегодня в среднем можно купить за 25–30 тысяч рублей.



Барзыкин также предположил, что, когда будет объявлено официальное политическое решение о полном восстановлении авиасообщения, понадобится не так много времени, чтобы наладить турпоток.





Юрий Барзыкин вице-президент РСТ Наладить турпоток, как заявляют туроператоры, возможно в течение двух недель.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 пояснил, что поездки на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха сейчас осуществляются через Каир с последующим использованием автомобильного транспорта. Однако число желающих проделывать такой путь совсем небольшое.

"Когда туда летали чартерные рейсы, Египет ежегодно посещало до трех миллионов российских туристов. Сейчас количество самостоятельных и организованных путешественников составляет около 150 тысяч в год", – подчеркнул Горин.

Также он отметил, что "все ожидают открытия чартерных рейсов, но для этого необходим период подготовки".





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Период подготовки может составить от двух недель до месяца после официального открытия, в зависимости от даты принятия решений. Авиакомпаниям и туркомпаниям нужно спланировать чартерные рейсы, забронировать места в гостиницах.

Горин отметил, что более точно можно будет говорить о планах, как только будут сняты ограничения по чартерным рейсам.

Сколько будет стоить билет

Египет всегда был популярен у россиян. Стабильному спросу способствовали комфортная погода и относительно недолгий перелет из России на египетские курорты. Поэтому вице-президент АТОР Дмитрий Горин полагает, что с учетом спроса цены на турпакеты на египетские курорты не поменяются после полного восстановления авиасообщения.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Цены будут такие же, потому что Египет – это востребованное направление и у туристов из других государств в том числе. Цены привязаны к курсам валют, но они сейчас стабильны к спросу, который есть на этом направлении.

Также Горин добавил, что цена, как и раньше, будет зависеть от категории гостиницы, но никаких особых изменений здесь не должно произойти. Но с учетом того, что необходимо привлекать поток туристов, возможны интересные маркетинговые предложения от туроператоров. С экспертом согласен и вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. По его словам, "туристы ждут бюджетный Египет, и он должен быть не выше, а ниже Турции".





Юрий Барзыкин вице-президент РСТ С нашей стороны заявлялось порядка 500–600 долларов за турпакет с перелетом и размещением на неделю. Это средняя цена. Реально будут стараться сделать хорошие предложения, чтобы привлечь туристов.

Стоит отметить, что открытие авиасообщения между странами ждут не только туристы, но и бизнес. "Но основной принцип – безопасность – безусловно, должен быть выполнен. В этом заинтересованы потребитель и бизнес, которому приходилось не раз вывозить людей из Египта за свой счет по разным причинам", – подчеркнул Барзыкин.

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Куда еще можно лететь на отдых

За то время, что в Египет не летают чартерные рейсы, туристы успели переориентироваться на другие направления. По данным РСТ, по итогам первого полугодия 2019 года первое место в рейтинге зарубежных туристических поездок россиян занимает Турция, второе – Таиланд, а третье – Италия. Первую пятерку замыкают Арабские Эмираты и Китай. В десятку также вошли Германия, Испания, Кипр, Вьетнам и Греция.

При этом вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отмечает, что зарубежному туризму не уступает и внутренний.





Юрий Барзыкин вице-президент РСТ На выездном туристическом рынке турки всегда были номер один. Они и остались, это более 40 процентов всех зарубежных туристических поездок россиян. Но основной туризм среди всех российских путешественников – внутри страны. Он составляет 69 процентов, а 30 процентов – за рубеж.

С этим соглашается и вице-президент АТОР Дмитрий Горин. По его словам, "если говорить о предварительной статистике за прошедший год, то на всех курортах Турции отдохнет скорее всего примерно 6,5 миллиона туристов из России, а на курортах Краснодарского края – около 17 миллионов по итогам года". Это касается организованного туризма, без учета самостоятельных путешествий.

Горин отмечает, что сегодня около 50 процентов всех поездок бронируется по акциям раннего бронирования, за пять–шесть месяцев до путешествия.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Раннее бронирование позволяет сэкономить на туре и получить скидку от 20 до 40 процентов. Но так как это специальные тарифы, аннуляция или перебронирование на другое направление в этом случае может быть невозможным или с применением штрафных санкций.

По мнению Горина, сейчас уже можно бронировать путешествия в Турцию на следующий летний сезон: ряд операторов объявили об акциях раннего бронирования. Это позволит вам заранее спланировать путешествия по самой лучшей цене. "Горящие туры есть, но их очень мало. Они продаются накануне, и с каждым годом количество таких горячих туров сокращается. Поэтому туристы выбирают раннее бронирование", – говорит Горин.

Эксперт также отметил, что не стоит ожидать скидок на Новый год. По всем направлениям в этот период цены будут только повышаться. "Если вы хотите сэкономить на путешествии, совет только один: покупать путешествие заранее и выбирать его не в самый высокий сезон", – заключил Горин.