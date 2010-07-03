Египетские отели будут работать по новым стандартам

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Отели в Египте будут работать по новым правилам, которые разработало Минтуризма страны в соответствии с рекомендациями экспертов Всемирной туристической организации, передает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

По новым правилам, каждый египетский отель, который претендует на "звезды", должен обеспечить гостям безопасность, чистую воду, безопасность продуктов питания, гигиену и санитарию – как в номерах, так и в местах общественного пользования.

Также должен быть доступен Wi-Fi на всей территории отеля, предусмотрены развлечения и созданы условия для занятий спортом.

Планируется, что классифицировать отели начнут уже в текущем году. Первые аттестованные гостиницы могут появиться до начала очередного зимнего сезона.

В Федерации туристических палат Египта заявили, что если новые требования вступят в силу в этом году, то многим отелям придется закрыться.

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