Эксперты рассказали, как российские туристы добираются в Египет

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Для отдыха в майские праздники россияне выбирают, в том числе, и Египет. К курортам Красного моря стремятся, несмотря на то, что туда нет прямых чартерных рейсов.

Количество проданных туров в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх в сравнении с прошлым годом выросло в семь раз. Сейчас на египетских курортах еженедельно находятся до 15 тысяч россиян, сообщает телеканал Москва 24.

Ради отдыха на Красном море многие россияне готовы терпеть и стыковочные рейсы, и многочасовые пересадки в аэропортах, и трансфер на 500 километров.

"Мы летали через Минск, через Вену, через Каир. Нас очень устраивает и сервис, и еда. Сейчас, когда они (египтяне – прим. ред.) слышат русскую речь, готовы просто, скажем так, напоить чаем, накормить сладостями, лишь бы мы приезжали на отдых", – рассказывает Александр Корнилов, любитель отдыха в Египте.



Как россияне добираются до египетских курортов

Эксперты рассказывают о трех самых доступных вариантах отдыха на курортах Египта. Первый – купить путевку или авиабилет на регулярный рейс из Москвы в Каир, а уже из столицы добираться до курорта шесть часов на автобусе. Второй способ – путевка от белорусского турагентства. Третий вариант – перелет на курорты с пересадкой в Турции.

"Сложный маршрут с пересадкой в турецкой Анталии. Здесь фактор неудобства, долгого перелета, но в любом случае – это все-таки бюджетное предложение. В этой ситуации цена на отели доступная, этот рейс пользуется популярностью", – рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Не все участники туррынка готовы признать этот маршрут законным, так как российским компаниям до сих пор не рекомендовано продавать путевки на египетские курорты.

"Если рассматривать период майских праздников, то средний чек на тур в Египет, пакетный непосредственно, будет стоить примерно 88 тысяч рублей. На майские праздники Турция выходит дешевле. Средний чек составляет порядка 76 тысяч рублей", – указывает начальник отдела клиентского сервиса онлайн-магазина туров Дарья Торопова.

Впрочем, Египет полностью готов к открытию прямого авиасообщения с Москвой, уверены туроператоры.

"Во-первых, усилилась безопасность в самих отелях, больше стало охраны. Во-вторых, аэропорты. У нас есть сотрудники, которые вылетали из аэропортов Хургады и Шарм-Эль-Шейха. Говорят, что уровень безопасности непревзойденный. То есть несколько раз проверяют снова, снова и снова", – рассказывает генеральный директор туркомпании Дмитрий Шершнев.

О возвращении прямых чартерных рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх пока ничего не известно. Участники туристического рынка ожидают, что это может произойти не раньше осени.