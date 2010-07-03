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Власти Египта объявили о повышении выездной пошлины для пассажиров. Об этом передает ТАСС со ссылкой на министерство гражданской авиации.

Сбор за услуги поднимается на пять долларов и составит 25 долларов для международных линий и пять долларов – на внутренних перелетах. В ведомстве сообщили, что такие корректировки не вносились с 2013 года.

Министерство сообщило, что все средства пойдут на модернизацию систем безопасности и развития инфраструктуры. Также сообщается, что с ноября 2019 года власти Египта планируют внедрить систему предоставления услуг, которая будет соответствовать международным стандартам качества.

Ранее Владимир Путин договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между странами.

Президент РФ отметил, что Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиации. Лидеры также рассмотрели вопрос о полном восстановлении туристических обменов. Они обсудили чартерные полеты на популярных для россиян туристических направлениях – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.