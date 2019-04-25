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09:16

Названы вероятные сроки возобновления чартеров в Египет

туризм безопасность

09:16

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он уточнил, что открытие аэропортов могут приурочить к началу туристического сезона, который приходится на позднюю осень.

По данным газеты "Известия", возвращение Египта на рынок прямо отразится на стоимости всего пляжного направления – конкуренция усилится, и туры в соседние Турцию и ОАЭ подешевеют.

"Нельзя сказать, что цены прямо упадут, но влияние определенное, безусловно, будет", – пояснил Барзыкин.

В посольстве Египта подтвердили, что Каир выполнил все требования российских спецслужб и ждет результатов проверки. По данным СМИ, инспекция осталась довольна аэропортами Синая.

Ранее российские специалисты начали проверку безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте.

Авиасообщение между Египтом и РФ прервали в 2015 году после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Причиной катастрофы стал взрыв бомбы на борту самолета, которую пронес сотрудник аэропорта.

В аэропорту египетской столицы усилили меры безопасности. После этого полеты между странами возобновили, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

туризм безопасность

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