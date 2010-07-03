Росавиация начала проверку безопасности в аэропортах Египта

Российские специалисты начали проверку безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте, заявила представитель Росавиации. Об этом сообщает РИА Новости.
Авиасообщение между Египтом и РФ прервали в 2015 году после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Причиной катастрофы стал взрыв бомбы на борту самолета, которую пронес сотрудник аэропорта.
В аэропорту египетской столицы усилили меры безопасности. После этого полеты между странами возобновили, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сказал, что группа российских специалистов по авиационной безопасности посетит Египет во второй половине апреля.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечал, что Россия и Египет восстановят авиасообщение по чартерным направлениям в ближайшее время.
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