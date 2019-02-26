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12:03

Косачев объявил о скором возобновлении полетов на курорты Египта

туризм

12:03

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Фото: depositphotos/slava296

Россия и Египет восстановят авиасообщение по чартерным направлениям в ближайшее время. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Были приняты обширные меры для того, чтобы обеспечить безопасность авиаперелетов. На популярных маршрутах дело уже близко к тому, чтобы также эти маршруты восстановить в полном объеме в соответствии с интересами сторон", – цитирует РИА Новости российского дипломата. Косачев также отметил, что авиаперелеты на маршруте Москва-Каир сейчас восстановлены в полном объеме.

Точная дата открытия чартеров на египетские курорты пока не известна. Перед началом полетов российские специалисты должны еще раз проверить аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады на безопасность. Когда состоятся эти инспекции в "Росавиации", не говорят.

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после подрыва террористами самолета авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом. Москва потребовала усилить безопасность в аэропортах Египта и привлечь к контрольным процедурам российских специалистов.

До прекращения авиасообщения Египет был одним из самых популярных туристических направлений для россиян. По данным Росстата, в 2015 году страну посетили 2,3 миллиона путешественников из РФ.

В октябре прошлого года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что инфраструктура Египта готова принять российских туристов. Популярность направления зависит от ценовой политики. По предварительным данным, недельный тур с размещением в 4-звездочном отеле (all inclusive) в летний сезон будет стоить порядка 29–30 тысяч рублей на человека.

туризм

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