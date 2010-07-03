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Политика

22 октября, 19:04

В Каире оценили ход переговоров с Москвой о возобновлении чартеров в Египет

политика за рубежом

Фото: depositphotos/nitinut380

Россия и Египет обсуждают технические вопросы возобновления авиасообщения с курортами Красного моря. Об этом объявили РИА Новости со ссылкой на официального представителя президентской администрации Египта Бассама Рады.

На данный момент сторонам необходимо убедиться в том, что протоколы безопасности соблюдаются в полной мере. По словам Рады, процесс переговоров идет гладко, и в скором времени появится результат этого диалога. Он считает, что сейчас отношения двух стран переживают период расцвета.

"Вопрос возобновления авиасообщения очень важен для Египта. Это даст позитивный импульс египетскому туризму", – заявил представитель президентской администрации.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года. Регулярные рейсы возобновили в апреле 2018 года, а чартеры жителям Российской Федерации по-прежнему недоступны, поэтому приходится искать объездные пути.

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