Турция интересуется российскими истребителями Су-35 и Су-57

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Турция проявляет "неподдельный интерес" к российским истребителям нового поколения, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ответ на вопрос, ведутся ли переговоры о закупках между странами.

Он напомнил, что Турция "отстояла свое право закупить" комплексы С-400. "Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, исключать нельзя", – приводит слова Борисова "Интерфакс".

Су-35 и российский истребитель пятого поколения Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Тогда сообщалось, что Турция интересуется этими самолетами.

После покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 США заявили об исключении Турции из программы создания истребителя пятого поколения F-35.

Су-35 – многоцелевой истребитель поколения 4++, который поставляется в Китай. Су-57 – новейший истребитель пятого поколения, который впервые был представлен на МАКС.