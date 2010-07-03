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08:00

Эрдоган допустил покупку российских истребителей вместо F-35

экономика политика безопасность технологии за рубежом

08:00

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Фото: EPA/TASS/Maxim Shipenkov

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства указал, что турецкая делегация не просто так приезжала в Москву. "Почему бы и нет? Мы не же впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США по F-35, будем делать собственные шаги", – цитирует Эрдогана News.ru.

27 августа турецкий лидер вместе с главой РФ Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019, где проявил заинтересованность в покупке российских истребителей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турция не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35 из-за поставок российских зенитных комплексов С-400.

Су-35 – многоцелевой истребитель поколения 4++, который поставляется в Китай. Су-57 – новейший истребитель пятого поколения, который впервые был представлен на МАКС.

Что можно увидеть на авиационно-космическом салоне МАКС

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экономика политика безопасность технологии за рубежом

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