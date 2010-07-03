Путин угостил Эрдогана мороженым и отдал сдачу на развитие авиации

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Фото: kremlin.ru
Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым во время визита на авиасалон МАКС-2019 в Жуковском. Осмотрев экспозиции, российский и турецкий лидеры подошли к палатке с летним лакомством, сообщает РИА Новости.
Подойдя к лотку с мороженым, Путин поинтересовался ассортиментом. "Выбор большой: мороженое в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое. Есть вологодское ванильное", – ответила президенту продавец. "Вологодское давайте", – выбрал российский лидер, протянув мороженое Эрдогану. "А мне вот это", – добавил Путин, указав на корзинку с мороженым в стаканчике. "Шоколадное или сливочное?" – уточнила девушка. "Давайте и то, и другое", – засмеялся глава государства.
За покупку продавщица попросила 210 рублей, однако Путин протянул ей пятитысячную банкноту.
"Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации", – указал президент на стоящего рядом главу Минпромторга Дениса Мантурова. "Спасибо за щедрость", – ответил тот.
Тем временем президент Турции распечатал и попробовал лакомство. Путин тоже надкусил шоколадный стаканчик. "А знаете, дайте нам еще. Всех угостим", – обратился он к продавцу. После приглашения президента представители обеих делегаций начали поспешно выбирать мороженое.
Когда Путин и Эрдоган направились к шале для встречи тет-а-тет, к лотку с мороженым подошел министр обороны Сергей Шойгу, также решивший съесть летнее лакомство. Спустя еще несколько минут к нему присоединился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Эрдоган: За меня тоже заплатите?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019
Путин: Заплачу, вы же гость
Но угостил мороженым всю турецкую делегацию pic.twitter.com/zxrEme3msW
Ранее сообщалось, что на авиасалоне МАКС-2019 Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57. Лидерам также показали тяжелый вертолет Ми-38, средний вертолет Ка-62, истребитель Су-35 и самолет-амфибию Бе-200, о характеристиках которого Путин лично рассказал турецкому коллеге.
XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019) проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. В нем примут участие 827 компаний из 33 стран. На мероприятии представят 250 образцов авиатехники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования, причем более 40 разработок гости салона увидят впервые. Посетителей также ждут показательные выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп.
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