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14:44

Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57

власть политика безопасность технологии

14:44

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Фото: www.kremlin.ru

В ходе авиасалона МАКС-2019 в Жуковском Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, пишет РИА Новости.

Отмечается, что вскоре к президентам присоединились министры обороны двух стран и вместе они обсудили увиденное.

Также Путин и Эрдоган осмотрели тяжелый вертолет Ми-38, средний вертолет Ка-62, истребитель Су-35 и самолет-амфибию Бе-200, о характеристиках которого российский лидер лично рассказал главе Турции.

После этого главы государств поднялись на борт гражданского самолета МС-21 и оценили кабину и салон новейшего российского лайнера.

XIV Международный авиационно-космический салон будет проходить в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Свое участие подтвердили 827 компаний из 33 государств. На мероприятии представят 250 образцов авиатехники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования. Более 40 изделий публика увидит впервые. Гостей также ждут показательные выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп.

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власть политика безопасность технологии

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