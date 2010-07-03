Путин выступил перед участниками и гостями МАКС-2019

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Владимир Путин выступил с приветственной речью на МАКС-2019 перед участниками и гостями. Также президент поприветствовал президента Турции Реджепа Эрдогана, который приехал на авиационно-космический салон

Российский лидер выразил уверенность, что отечественных и зарубежных партнеров заинтересуют достижения авиапрома России и технические возможности ВКС.

"Подчеркну, мы глубоко ценим международное внимание к МАКС. Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны и уникальных традиций самолетостроения, которые позволяют России оставаться в числе мировых флагманов авиакосмической отрасли", – приводит слова Путина Агентство "Москва".

Президент уточнил, что на авиасалоне можно будет ознакомиться с продукцией ведущих авиационных предприятий из разных стран.

Во вторник, 27 августа, в подмосковном Жуковском открылся XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС). Он будет проходить по 1 сентября.

Свое участие подтвердили 827 компаний из 33 государств. Под нужды салона зарезервировано около 26,5 тысячи квадратных метров в павильонах, а еще 45 тысяч квадратных метров – на открытых площадках.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, будет представлено 250 образцов авиатехники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования. Более 40 изделий публика увидит впервые.

Ранее сообщалось, что аэропорт Жуковский в дни авиасалона МАКС-2019 будет работать как обычно, никаких ограничений не планируется. Однако часть дорог вблизи выставки перекроют для автомобилей.

