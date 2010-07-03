Путин сообщил об еще одной поставке С-400 Турции

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Фото: kremlin.ru
Еще одна поставка российских зенитных ракетных комплексов С-400 по контракту с Турцией прошла 27 августа. Такое заявление сделал Владимир Путин, передает ТАСС.
"Сегодня, кстати, еще одна поставка прошла с утра", – подчеркнул глава государства, обращаясь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время визита на авиасалон МАКС.
Контракт на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля 2019 года. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории.
После начала поставок президент США Дональд Трамп заявил, что Турция больше не может рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Глава Белого дома назвал контракт России и Турции "несправедливым". Он посетовал на то, что Анкара планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы "по глупости" отказалась от сделки.
12 августа министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна рассчитывает на поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 в августе или сентябре. Акар добавил, что в настоящее время выбирают место будущей дислокации комплекса. Он также уточнил, что США сделали Турции новое предложение по поводу приобретения комплексов ПРО Patriot. Как подчеркнул министр, взаимоотношения со Штатами должны развиваться в контексте стратегического партнерства.
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