США просят Турцию не использовать российский С-400

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Американский сенатор Линдси Грэм по просьбе президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы турецкие власти не вводили в строй российские ЗРК С-400. Об этом сообщает Defense One.

"Я в числе тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, не надо будет вводить санкции", – рассказал Линдси Грэм.

Политик пообещал, что если условия Вашингтона будут выполнены, в США готовы обсудить дальнейшие перспективы отношений двух стран. Об этом Грэм сообщил главе МИД Турции Мевлюте Чавушоглу.

"Давайте оставим уже С-400 и начнем переговоры о соглашении о свободной торговле", – предложил американский политик.

Сегодня Владимир Путин подписал указ о смягчении санкций против Турции. Теперь граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут совершать любые поездки в Россию без оформления виз.