Путин отменил часть санкций против Турции

Владимир Путин подписал указ, по которому граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз совершать любые поездки в Россию, а не только краткосрочные командировки. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам экспертов, отношения между Москвой и Анкарой активно развиваются после того, как странам удалось преодолеть кризис из-за уничтожения российского бомбардировщика Су-24 ВВС Турции в ноябре 2015 года. После этого президент России, в числе прочих санкций против Турции, приостановил безвизовый режим с рядом исключений.
Список исключений с тех пор неоднократно расширялся. В частности, в отношении турецких граждан с действительными служебными и специальными паспортами, которые приезжали в Россию в краткосрочные командировки. Согласно новой редакции указа, под исключение попадают "граждане Турецкой Республики, осуществляющие поездки в Российскую Федерацию, имеющие действительные служебные и специальные паспорта".
В июле 2019 года США ввели санкции против Турции. Вашингтон решил исключить Анкару из программы по производству новейших истребителей F-35 из-за начала поставок в Турцию российских систем противоракетной обороны С-400. Участие Турции в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года, подчеркнули в Штатах.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не исключил введения ответных ограничительных мер, в том числе по отношению к авиабазе "Инджирлик", где базируются американские ВВС.
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