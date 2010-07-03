Путин отменил часть санкций против Турции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ, по которому граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз совершать любые поездки в Россию, а не только краткосрочные командировки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, отношения между Москвой и Анкарой активно развиваются после того, как странам удалось преодолеть кризис из-за уничтожения российского бомбардировщика Су-24 ВВС Турции в ноябре 2015 года. После этого президент России, в числе прочих санкций против Турции, приостановил безвизовый режим с рядом исключений.

Список исключений с тех пор неоднократно расширялся. В частности, в отношении турецких граждан с действительными служебными и специальными паспортами, которые приезжали в Россию в краткосрочные командировки. Согласно новой редакции указа, под исключение попадают "граждане Турецкой Республики, осуществляющие поездки в Российскую Федерацию, имеющие действительные служебные и специальные паспорта".

В июле 2019 года США ввели санкции против Турции. Вашингтон решил исключить Анкару из программы по производству новейших истребителей F-35 из-за начала поставок в Турцию российских систем противоракетной обороны С-400. Участие Турции в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года, подчеркнули в Штатах.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не исключил введения ответных ограничительных мер, в том числе по отношению к авиабазе "Инджирлик", где базируются американские ВВС.