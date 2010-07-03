Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35 из-за поставок российских зенитных комплексов С-400.
Глава Белого дома назвал контракт России и Турции "несправедливым". Он посетовал на то, что Анкара планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы "по глупости" отказалась от сделки.
Трамп напомнил, что Анкара заказала сто истребителей F-35. Он также выразил сожаление, что Турция "не сможет купить больше" из-за по С-400, передает ТАСС.
"Они в очень жесткой ситуации. И мы в США тоже оказались в жесткой ситуации. Но вообще мы работаем над этим", – сказал Трамп журналистам, добавив, что у него хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля. Контракт на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории.
Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал турецкой стороне прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.
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