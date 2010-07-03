В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за российских С-400

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Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 может подорвать потенциал американского военного самолета F-35. Такое заявление сделал кандидат на пост главы Минобороны США Марк Эспер, передает РИА Новости.

По его словам, "покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35" и возможности НАТО "по поддержанию преимущества в воздухе" в будущем. Как подчеркнул Эспер на слушаниях в сенате, в случае утверждения его кандидатуры он объяснит военному министру Турции, что "может быть либо С-400, либо F-35, но не и то, и другое".

В июле Россия начала поставлять Турции ЗРК С-400. Контракт на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал этот договор самым важным в истории.

При этом американская аналитическая компания Stratfor заявила о наличии "уязвимостей" в С-400. В частности, эксперты компании отметили низкую эффективность российских ЗРК против низколетящих ракет. В то же время они признали такие преимущества С-400, как большой радиус действия и возможность наносить удар по целям разных классов.

Военный эксперт, генерал армии в отставке Владимир Михайлов раскритиковал заявления об "уязвимости" С-400 и отметил, что Анкара уже приобрела российские ЗРК, поэтому теперь "американцам остается только скрежетать зубами".