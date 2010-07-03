Военный эксперт раскритиковал заявления об "уязвимости" С-400

18:27
18:27
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Заявление американских аналитиков об "уязвимых местах" российских зенитных ракетных систем С-400 прокомментировал генерал армии в отставке, Герой России Владимир Михайлов.
По словам эксперта, "написать можно что угодно", а на самом деле "Триумфы" способны "эффективно отражать массированные налеты всех современных средств воздушного нападения". "Российская ЗРС способна выполнять боевые задачи в любых климатических и погодных условиях", – подчеркнул отставной военный, ранее возглавлявший ВВС России.
Михайлов также отметил, что российские системы С-400 хорошо работают "при попытках противника организовать радиоэлектронное подавление". Более того, добавил эксперт в беседе с RT, С-400 вовсе не обязана быть "универсалом на все руки". По его словам, задача зенитных ракетных систем – обнаружение и уничтожение стратегически опасных целей на больших расстояниях. Как напомнил Михайлов, Анкара уже приобрела С-400 и поэтому теперь "американцам остается только скрежетать зубами".
Ранее американская аналитическая компания Stratfor заявила о наличии "уязвимостей" в С-400. В частности, указывалась низкая эффективность российских зенитных ракетных систем против низколетящих ракет. По мнению аналитиков из США, эффективность российского оружия может падать в невыгодных географических условиях, например в горах. В то же время эксперты Stratfor признали несомненные преимущества С-400: большой радиус действия и возможность наносить удар по целям разных классов.
12 июля Россия начала поставлять С-400 Турции. Контракт на 2,5 миллиарда долларов стороны заключили в 2017 году. Турецкий лидер Тайип Эрдоган назвал договор о поставках С-400 самым важным в истории.
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