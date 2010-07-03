США объявят о санкциях против Турции из-за российского С-400

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США планируют объявить о введении санкций против Турции на следующей неделе. Ограничения будут связаны с поставками российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил Bloomberg.

По имеющейся информации, власти Америки намерены дождаться годовщины попытки госпереворота в Турции, который произошел в 2016 году. Это будет сделано, чтобы избежать спекуляций на тему, что США несут ответственность за восстание.

Отмечается, что в Вашингтоне уже определились с с пакетом санкций против Анкары.

Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, речь идет о частичной передаче технологий.

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вопрос с поставками решен окончательно, несмотря на угрозы со стороны США. В Вашингтоне дали две недели на отказ от покупки.