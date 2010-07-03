В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400. Об этом сообщает ТАСС.
"Поставки элементов ЗРС С-400 продолжаются. В этой связи четвертый самолет приземлился на авиабазе Мюртед", – говорится в сообщении.
Первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступила в Турцию 12 июля текущего года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о поставках С-400 Турции. По его словам, они предполагают частичную передачу технологий.
Контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК Москва и Анкара заключили в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия собирается закончить производство комплексов для поставок в 2019 году.
Турция намерена приобрести С-400 вопреки угрозам США. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вопрос с поставками решен окончательно.
ЗРК С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных средств воздушного и наземного нападения. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать на дальности 400 и на высоте до 35 километров.
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