Россия отказалась продавать Ирану С-400

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400, сообщило агентство Bloomberg. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным издания, в Москве полагают, что сделка приведет к росту напряженности в ближневосточном регионе. В публикации подчеркивается, что реакция России на запрос Ирана отражает тонкий баланс сил в Персидском заливе.

На данный момент вопрос о закупке С-400 обсуждали Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия.

В 2017 году Москва и Анкара подписали договор на поставку 4 дивизионов этих комплексов. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Российская сторона планирует завершить производство ЗРК для поставок Анкаре уже в этом году. Против сделки неоднократно высказывались США.

Вашингтон неоднократно угрожал турецкой стороне прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее назвал приобретение ЗРК "решенным делом".

С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может применяться для уничтожения авиации наземных объектов, крылатых и баллистических ракет.

