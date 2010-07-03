США призвали Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400

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Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и закупкой у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

По его словам, либо Анкара останется "критически важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории", либо рискнет безопасностью партнерства и примет "безрассудное решение, которое ставит под угрозу весь альянс", передает ТАСС

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter написал, что угрозы американской стороны в адрес Турции являются пустыми. "Пустые угрозы: Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из альянса", – отметил российский сенатор.

Москва и Анкара заключили контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия планируют завершить производство комплексов для поставок в Турцию в 2019 году.

Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал турецкой стороне прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее назвал приобретение ЗРК "решенным делом".

ЗРК С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных средств воздушного и наземного нападения. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать на дальности 400 и на высоте до 35 километров.