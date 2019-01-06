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03:32

Турция отказала США в покупке Patriot вместо С-400

политика экономика безопасность

03:32

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Турция отклонила новое предложение США по покупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Как сообщила газета Yeni Safak, посетившая Анкару делегация США вновь пыталась убедить Турцию отказаться от закупки российских С-400.

Однако турецкие власти отклонили предложение Вашингтона, так как оно не включало в себя скидку на требуемые США 3,5 миллиарда долларов и передачу технологий.

У США Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. Госдеп ранее одобрил возможную сделку.

По данным издания, С-400 обойдутся Турции в три раза дешевле. Москва и Анкара заключили контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году.

Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия планируют завершить производство комплексов для поставок в Турцию в 2019 году.

Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал турецкой стороне прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что не намерен спрашивать у кого-либо разрешения на покупку С-400. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал приобретение ЗРК "решенным делом".

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных средств воздушного нападения. Также она может применяться против наземных объектов.

Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 35 километров.

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