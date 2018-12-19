Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19 декабря, 07:18

В США одобрили поставку Турции комплексов Patriot

политика за рубежом

19 декабря, 07:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Zuma\TASS\Aaron Henson

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В сделку входят 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3, а также сопутствующее оборудование. Турция также просила четыре радиолокационных станции управления огнем AN/MPQ-65, 10 антенн AMG, 20 автономных пусковых установок M903 и четыре станции управления перехватом.

Как отметили в Госдепе, контракт отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США, а также повышает безопасность страны-члена НАТО, которая находится "на передовой борьбы с терроризмом".

Ранее сообщалось о поставках в Турцию российских ЗРС С-400 "Триумф" на сумму 2,5 миллиарда долларов. В конце ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретение российских зенитных ракетных систем С-400 – "дело решенное".

В Вашингтоне предупредили Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика