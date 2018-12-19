В США одобрили поставку Турции комплексов Patriot

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов, сообщает сайт "Комсомольской правды".
В сделку входят 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3, а также сопутствующее оборудование. Турция также просила четыре радиолокационных станции управления огнем AN/MPQ-65, 10 антенн AMG, 20 автономных пусковых установок M903 и четыре станции управления перехватом.
Как отметили в Госдепе, контракт отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США, а также повышает безопасность страны-члена НАТО, которая находится "на передовой борьбы с терроризмом".
Ранее сообщалось о поставках в Турцию российских ЗРС С-400 "Триумф" на сумму 2,5 миллиарда долларов. В конце ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретение российских зенитных ракетных систем С-400 – "дело решенное".
В Вашингтоне предупредили Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
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