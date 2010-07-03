США дали Турции две недели на отказ от покупки российских С-400

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Вашингтон потребовал от Анкары к концу первой недели июня аннулировать закупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Власти Турции должны к этому сроку определиться с вопросом закупок американских бомбардировщиков F-35 вместо российских ЗРС, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Как отмечается, это предложение американских властей является окончательным. По данным источника телеканала, странам НАТО нужно поставлять технику, которая сочетается с системами альянса, а российские системы таким стандартам не отвечают.

Москва и Анкара заключили контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия планирует завершить производство комплексов для поставок в Турцию в 2019 году.

Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал турецкой стороне прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее назвал приобретение ЗРК "решенным делом".

С-400 "Триумф" поражает все современные средства воздушного и наземного нападения. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать на дальности 400 и на высоте до 35 километров.