Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

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Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Дональду Трампу сформировать рабочую группу в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Главы государств обсудили ситуацию в Сирии и договорились поддерживать тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом. Также они подтвердили намерение увеличить торговый оборот между странами до 75 миллиардов долларов.

Эрдоган выразил Трампу соболезнования в связи с нападением на синагогу в американском штате Калифорния, где погиб один человек и еще четверо пострадали.

Первая партия С-400 должна поступить в Турцию в июле. В США заявляют, что системы несовместимы со стандартами НАТО, и грозят санкциями за их приобретение.

Штаты также могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. МИД Турции, в свою очередь, пригрозил США найти замену истребителям F-35.