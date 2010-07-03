Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию

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Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию могут осуществиться до июля текущего года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, вопрос с покупкой ЗРК завершен.

"Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле, но, возможно, это произойдет даже раньше", – цитирует Эрдогана ТАСС.

Он также подчеркнул, что Турция является одной из сильнейших военных держав в составе НАТО.

"Мы являемся одной из сильнейших военных держав в составе НАТО. Почему никто не задумывается об этом аспекте нашей страны, когда нас критикуют? Почему одна из сильнейших стран НАТО не может иметь сильную систему ПВО?" – прокомментировал турецкий лидер критику Вашингтона в адрес Анкары по поводу покупки С-400.

Ранее Эрдоган заявил, что США не смогли предложить Турции те же условия для соглашения по противоракетным комплексам Patriot, какие Россия предложила по контракту на ЗРК С-400.

Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия собирается завершить производство комплексов для поставок в Турцию в 2019 году.