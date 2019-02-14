Эрдоган рассказал о давлении США из-за С-400

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Турция испытывает сильное давление со стороны США из-за покупки российских комплексов С-400. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган рассказал перед встречей с Владимиром Путиным в Сочи.

"Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", – сказал он, передают "Дни.ру".

В январе Турция отклонила новое предложение США по покупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда посетившая Анкару делегация США вновь пыталась убедить Турцию отказаться от закупки российских С-400.

Москва и Анкара заключили контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов.

Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал турецкой стороне прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.