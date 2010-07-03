Эрдоган объяснил выбор Турции в пользу российских ЗРК С-400

США не смогли предложить Турции те же условия для соглашения по противоракетным комплексам Patriot, какие Россия предложила по контракту на зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Мы на данном этапе не заинтересованы в приобретении Patriot. В июле начнутся поставки С-400", – приводит слова Эрдогана РИА Новости.
Он отметил, что эту тему обсудят 8 апреля на заседании Совета сотрудничества под председательством глав двух стран.
По словам Эрдогана, несмотря на угрозы Вашингтона заблокировать участие Турции в программе истребителей пятого поколения F-35 из-за приобретения российских ЗРК, обучение турецких пилотов в ее рамках продолжается.
Вице-президент США Майк Пенс ранее заявил, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 беспокоит США и угрожает единству НАТО. Он призвал Турцию сделать выбор: или остаться ключевым партнером альянса, или рисковать безопасностью этого партнерства из-за опрометчивых решений.
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что угрозы американской стороны в адрес Турции являются пустыми. По его мнению, Анкара вряд ли откажется от сделки, но едва ли Турцию исключат за это из альянса.
Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия собирается завершить производство комплексов для поставок в Турцию в 2019 году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.