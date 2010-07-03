Эрдоган объяснил выбор Турции в пользу российских ЗРК С-400

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США не смогли предложить Турции те же условия для соглашения по противоракетным комплексам Patriot, какие Россия предложила по контракту на зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы на данном этапе не заинтересованы в приобретении Patriot. В июле начнутся поставки С-400", – приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Он отметил, что эту тему обсудят 8 апреля на заседании Совета сотрудничества под председательством глав двух стран.

По словам Эрдогана, несмотря на угрозы Вашингтона заблокировать участие Турции в программе истребителей пятого поколения F-35 из-за приобретения российских ЗРК, обучение турецких пилотов в ее рамках продолжается.

Вице-президент США Майк Пенс ранее заявил, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 беспокоит США и угрожает единству НАТО. Он призвал Турцию сделать выбор: или остаться ключевым партнером альянса, или рисковать безопасностью этого партнерства из-за опрометчивых решений.

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что угрозы американской стороны в адрес Турции являются пустыми. По его мнению, Анкара вряд ли откажется от сделки, но едва ли Турцию исключат за это из альянса.

Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия собирается завершить производство комплексов для поставок в Турцию в 2019 году.