По итогам встречи Путина и Эрдогана подпишут три соглашения

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Три соглашения подпишут по итогам переговоров Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил президент Турции в начале встречи в узком составе с российским коллегой.

"Сегодня между нашими странами будут подписаны три документа, три соглашения. Таким образом мы сделаем еще один шаг для будущего наших стран", – цитирует Эрдогана ТАСС.

Турецкий лидер рассказал, что на переговорах стороны обсудят торгово-экономические, международные и региональные вопросы.

Ранее Эрдоган заявил, что США не смогли предложить Турции те же условия для соглашения по противоракетным комплексам Patriot, какие Россия предложила по контракту на ЗРК С-400.