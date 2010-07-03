МИД Турции пригрозил США найти замену истребителям F-35

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил Вашингтону найти замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки.

"Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран", – сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Он отметил, что это будет длиться до тех пор, пока Турция не начнет производить истребители пятого поколения.

Чавушоглу уточнил, что Вашингтон делает противоречивые заявления по вопросу дальнейшего участия Турции в программе F-35. США угрожают прекратить поставки истребителей из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Вице-президент США Майк Пенс ранее заявил, что покупка Турцией ЗРК беспокоит США и угрожает единству НАТО. Он призвал Анкару сделать выбор: или остаться ключевым партнером альянса, или рисковать безопасностью этого партнерства из-за опрометчивых решений.

Как утверждает американская сторона, системы С-400 несовместимы со стандартами Североатлантического альянса.

Несмотря на это, поставки российских зенитных ракетных систем в Турцию могут осуществиться до июля текущего года.

Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия собирается завершить производство комплексов для поставок в Турцию в 2019 году.

