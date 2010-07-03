В Кремле рассказали о частичной передаче технологий С-400 Турции

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Контракт по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400 Турции предполагает частичную передачу технологий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что речь идет именно о частичной передаче, передает РИА Новости.

США ранее утверждали, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. Кроме того, Штаты грозят санкциями и отмечают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО.

В Вашингтоне дали Анкаре две недели на отказ от покупки. Песков назвал этот ультиматум непозволительным. Он также опроверг сведения о возможной задержке сроков поставки.

Турция ответила, что приобретет С-400 вопреки этим угрозам. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками решен окончательно.

Москва и Анкара заключили контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия собирается закончить производство комплексов для поставок в 2019 году.