Песков назвал непозволительным ультиматум США Турции по С-400

В Кремле негативно относятся к двухнедельному ультиматуму, который США выдвинули Турции в связи с планами Анкары закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К ультиматумам, в целом, мы относимся крайне негативно. Мы считаем непозволительными подобные ультиматумы", – цитирует Пескова "Интерфакс". Официальный представитель Кремля напомнил о многочисленных заявлениях турецких властей, в том числе президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, о том, что сделка по С-400 является совершенной.
"Эта сделка реализуется", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Ранее СМИ сообщили, что американский Госдеп потребовал от Турции к концу первой недели июня аннулировать закупку ЗРС С-400 у России и определиться с вопросом о приобретении у США бомбардировщиков F-35. В Вашингтоне и прежде выступали против соглашения между РФ и Турцией по С-400. Американская сторона не раз угрожала Анкаре прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.
Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Российская сторона планирует завершить производство ЗРК для поставок Анкаре уже в этом году.
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