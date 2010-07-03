Турция опровергла отказ от покупки С-400

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В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергли сообщения об угрозе срыва сделки с Россией по зенитным ракетным комплексам С-400 "Триумф".

"Ваши источники ошибаются. Информацию берите у меня: процесс по покупке С-400 завершен", — написал в Twitter глава департамента по коммуникациям администрации.

Немецкая газета Bild ранее заявила, что Эрдоган якобы отказался от приобретения С-400 из-за угрозы введения санкций США, передает "Комсомольская правда".

Москва и Анкара заключили контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия планирует завершить производство комплексов для поставок в Турцию в 2019 году.

Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал турецкой стороне прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее назвал приобретение ЗРК "решенным делом".

ЗРК С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных средств воздушного и наземного нападения. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать на дальности 400 и на высоте до 35 километров.