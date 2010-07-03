Песков опроверг задержку поставок С-400 Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможной задержке сроков поставки Турции зенитно-ракетных систем С-400.
"Нет, там нет никакой задержки, там все нормально", – приводит слова Пескова "Интерфакс".
По его словам, комплексы поставляют раньше изначально запланированных сроков. Песков добавил, что это делается "по просьбе турецкой стороны".
"Там все идет по плану. Что касается нюансов по дням и месяцам, это не к нам вопрос, мы этим не занимаемся", – добавил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее СМИ сообщили, что американский Госдеп потребовал от Турции к концу первой недели июня аннулировать закупку ЗРС С-400 у России и определиться с вопросом о приобретении у США бомбардировщиков F-35. В Вашингтоне и прежде выступали против соглашения между РФ и Турцией по С-400. Американская сторона не раз угрожала Анкаре прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.
Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Российская сторона планирует завершить производство ЗРК для поставок Анкаре уже в этом году.
Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал турецкой стороне прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее назвал приобретение ЗРК "решенным делом".
С-400 "Триумф" поражает все современные средства воздушного и наземного нападения. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать на дальности 400 и на высоте до 35 километров.
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