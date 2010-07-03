Косачев прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление представителя американской администрации о том, что США считают проблемой решение Турции приобрести зенитно-ракетные комплексы С-400.

Косачев отметил, что американская сторона во всех декларациях продвигает продажу собственного оружия, при этом навязывая его своим союзникам. "Для США каждая сделка, которая не связана с американским оружием, представляется потерей прибыли и утратой позиций", – цитирует слова сенатора RT.

Он также подчеркнул важность российско-турецкого сотрудничества в военной сфере и обратил внимание на независимость Турции от внешнего давления.

Накануне на военную базу в провинцию Анкара были доставлены первые компоненты ЗРК ракет С-400.

В мае текущего года сообщалось, что Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. в Москве полагают, что сделка приведет к росту напряженности в ближневосточном регионе.

В 2017 году Москва и Анкара подписали договор на поставку 4 дивизионов этих комплексов. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Российская сторона планирует завершить производство ЗРК для поставок Анкаре уже в этом году. Против сделки неоднократно высказывались США.

Вашингтон неоднократно угрожал турецкой стороне прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее назвал приобретение ЗРК "решенным делом".

С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может применяться для уничтожения авиации наземных объектов, крылатых и баллистических ракет.

