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04:44

Москвичи смогут посетить завод по производству ракет для C-400

город

04:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские промышленные предприятия проведут экскурсии в рамках акции "Открой#Моспром" с 13 по 15 июня.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, горожане смогут посетить предприятия оборонной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности.

В акции примут участие 17 индустриальных площадок Москвы. В частности, гости смогут посетить VR-дизайн-центр при "НАМИ" и литейный и заготовительный цеха производственного комплекса "Салют".

Кроме того, для посетителей откроют цех по производству инновационной косметики, экозону известного производителя газированных напитков, а также фабрику мороженого и крупный кондитерский концерн.

Также к акции присоединились Карачаровский механический завод, где производят лифты, центр упаковки, завод по выпуску гибких труб и машиностроительный завод "Авангард", который выпускает ракеты для ЗРК C-400.

В июне в столице также пройдет цикл бесплатных литературных экскурсий. В частности, посетители в рамках цикла экскурсий смогут познакомиться с Москвой Михаила Булгакова, а также жизнью и творчеством Марины Цветаевой.

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