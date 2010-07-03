Москвичи смогут посетить завод по производству ракет для C-400

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские промышленные предприятия проведут экскурсии в рамках акции "Открой#Моспром" с 13 по 15 июня.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, горожане смогут посетить предприятия оборонной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности.

В акции примут участие 17 индустриальных площадок Москвы. В частности, гости смогут посетить VR-дизайн-центр при "НАМИ" и литейный и заготовительный цеха производственного комплекса "Салют".

Кроме того, для посетителей откроют цех по производству инновационной косметики, экозону известного производителя газированных напитков, а также фабрику мороженого и крупный кондитерский концерн.

Также к акции присоединились Карачаровский механический завод, где производят лифты, центр упаковки, завод по выпуску гибких труб и машиностроительный завод "Авангард", который выпускает ракеты для ЗРК C-400.

В июне в столице также пройдет цикл бесплатных литературных экскурсий. В частности, посетители в рамках цикла экскурсий смогут познакомиться с Москвой Михаила Булгакова, а также жизнью и творчеством Марины Цветаевой.