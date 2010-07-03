Более 30 бесплатных литературных экскурсий пройдут в Москве

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Цикл бесплатных литературных экскурсий пройдет в столице в июне, передает портал мэра и правительства Москвы.

"По выходным, а также в день России, 12 июня, в 12:00 мск, 15:00 мск и 18:00 мск москвичей и гостей города приглашают на прогулки по литературным местам Москвы. Всего в июне пройдет 33 бесплатные экскурсии", – говорится в сообщении.

Участники экскурсий смогут взглянуть на Москву глазами Ильи Ильфа и Евгения Петрова, узнать о судьбах любимых женщин Сергея Есенина, прогуляться по Воздвиженке, Никитскому бульвару, Поварской улице.

Также посетители в рамках цикла экскурсий смогут познакомиться с Москвой Михаила Булгакова, жизнью и творчеством Марины Цветаевой, увидеть Садовое кольцо глазами русских поэтов и писателей.

Предварительная запись на прогулки не требуется. Сбор групп будет проходить на Новом Арбате, 13 возле карусели.

Ранее сообщалось, что экскурсионное бюро библиотек столицы подготовило 18 бесплатных экскурсий и квестов в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".