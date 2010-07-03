Квесты, экскурсии и мастер-классы. Как встречает лето ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

ВДНХ открывает лето красочной программой. В ближайшие выходные на главной выставке можно будет стать звездой телевидения и освоить одно из народных ремесел, взобраться на сказочную башню и понять умный город, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, на ВДНХ ежегодно открываются новые культурные, развлекательные, образовательные площадки, в том числе ориентированные на детей.

"Благодаря программе развития выставки ее популярность у семейной аудитории растет, как и посещаемость в целом – она уже увеличилась до 30 миллионов человек в год", – заявила она.

1 июня на ВДНХ не только отметят Международный день защиты детей, но и запустят летнюю образовательную программу. Откроется она спектаклем "Вафельное сердце", поставленным "Творческим объединением 9".

В рамках программы запланированы литературно-музыкальный цикл "Сказки с квартетом", квесты, спектакли, детские "Медиапонедельники" факультета журналистики МГУ, а также занятия в детской студии журналистики "Летучка", в детском киноклубе и детской школе кино.

Центр славянской письменности "Слово" 1 и 2 июня проведет бесплатные экскурсии. Кроме того, в эти дни детей ждут на интерактивной экскурсии "Живое слово", а подростков – на мастер-классе по леттерингу "Пушкин в каллиграмме".

В "Парке ремесел" открылись карамельная мануфактура, мастерская елочных игрушек, косметическая лаборатория, фотостудия, студия витражей и мозаики, школы стекла и сыроделия. Мастер-классы проводят ремесленники, реставраторы, художники и промышленные дизайнеры.

В "Технограде" дети смогут попробовать себя в качестве журналистов. Им дадут возможность стать звездой телевидения и создать свой первый медиапроект или видеоблог, освоить технику анимированной графики. Всего для школьников от 7 до 13 лет подготовлено четыре программы: "Медиасмена", "Школа мультипликации", "Школа видеоблогинга" и "Путешествие в профессии".

В павильоне "Умный город" можно узнать больше о технологиях, которые превращают Москву в smart city. Экспозиция в павильоне рассказывает, как технологии развивают сферы городской жизни и какую пользу они приносят жителям столицы. Там же можно надеть VR-очки и попробовать себя в роли машиниста нового поезда метро, провести виртуальную диагностику организма и покомандовать умным домом.

На "Городской ферме" можно пообщаться с животными. Кроме того, для детей и их родителей каждые выходные проходит программа "Юный фермер", в которую включены мастер-классы и игры на свежем воздухе.

Любители шахмат смогут поиграть с друзьями или поучаствовать в профессиональном или любительском турнире. Для этого 12 деревянных столов с удобными скамейками установили в шахматном клубе. Помимо этого, все лето здесь будут проходить бесплатные уроки английского с носителем языка.

В театре сказок показывают интерактивные мультимедийные шоу. Сейчас идет спектакль "Сказка номер один. Глава вторая". Также ребята смогут можно заглянуть на одну из детских площадок, чтобы побегать и просто отдохнуть. Они рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 12 лет. На всех площадках уложено безопасное покрытие.