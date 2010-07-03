Международный день защиты детей отметят в московских парках

В 19 столичных парках 1 июня пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей. Для москвичей и гостей столицы подготовили праздничную программу, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"1 июня в городских зонах отдыха организуют яркие шоу, концерты, бесплатные мастер-классы, познавательные лекции и спортивные игры, принять участие смогут все желающие", – говорится в сообщении.
Праздничные мероприятия пройдут в парках: Победы на Поклонной горе; сад имени Баумана; Бабушкинский парк; ландшафтный парк "Митино"; Воронцовский парк; парк "Зарядье"; сад "Эрмитаж"; парк "Красная Пресня"; Лианозовский парк; парк "Фили"; парк Олимпийской деревни; парк 50-летия Октября; Сиреневый сад; Измайловский парк; детский парк имени Прямикова; Таганский парк; парк "Кузьминки"; Перовский парк; парк "Северное Тушино".
Подробное расписание и время проведения мероприятий можно посмотреть на сайтах городских парков и в разделе "Афиша" на mos.ru.
В прошлом году в честь Дня защиты детей "Союзмультфильм" с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы выпустили специальный тираж билетов. На лицевой стороне были изображены герои из "Малыша и Карлсона", на обратной – Шарик и Матроскин из "Простоквашина". Тираж составил 400 тысяч экземпляров.
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