День детей на Цветном бульваре: мастер-классы, концерт и первые шаги в кино

1 июня на Цветном бульваре пройдет праздничная программа, посвященная Международному Дню защиты детей.
В зоне празднования разместятся четыре тематические платформы: цирковая, театральная, родительская и киноплощадка, и пройдут мастер-классы, игры, выступления артистов, театрализованные представления и многое другое.
Праздник начнется в 13:00 с театрализованного шествия сказочных героев в исполнении артистов московских театров. Присоединиться к праздничной процессии сможет каждый желающий у стелы на Трубной площади. Шествие повторится в середине празднования и завершит программу вечером.
На сцене у фонтана "Клоун" выступят популярные артисты цирка и детские коллективы, среди которых детский продюсерский центр "Имена Продакшн". На площадке пройдут цирковые мастер-классы: по клоунаде, пантомиме, хулахупу и жонглированию.
Свою программу на сцене представит заслуженный артист России, композитор и дирижер Сергей Жилин, а выступят перед гостями его ученики – участники телепроекта "Голос.Дети".
Театральные площадки покажут спектакли для детей и проведут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и гриму.
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Киносеансы с популярными фильмами продемонстрируют в павильоне на Трубной площади. В шатре кинозала состоятся встречи с создателями мультипликационных и кинокартин.
Кроме того, в этот день каждый ребенок сможет посетить тематические занятия и кинопробы. На территории вокруг кинопавильона создадут ощущение настоящей съемочной площадки. Возможность попробовать себя в роли любимого персонажа будет у всех детей.
Для взрослых гостей праздника пройдут лекции при участии известных детских психологов, семейных докторов, педагогов. Родители смогут пообщаться со спортивными тренерами и определиться с выбором подходящего для ребенка вида спорта.
Вход свободный. Возрастное ограничение 0+
Когда: 1 июня, с 13:00 до 19:00 Где: Цветной бульвар
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