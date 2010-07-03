На фестивале "Красная площадь" впервые проведут бесплатные экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Книжный фестиваль "Красная площадь" будет проходить в Москве с 1 по 6 июня. Экскурсионное бюро библиотек столицы подготовило 18 бесплатных экскурсий и квестов вблизи Красной площади, сообщает портал мэра и правительства города.

Записаться на экскурсию и узнать о маршруте можно будет у администратора за стойкой в шатре "Библиотеки Москвы" около Исторического музея. В качестве гидов выступят библиотекари и научные сотрудники, среди которых есть преподаватели истории и москвоведы.

1 июня для детей подготовят квест "Литературные герои во сне и наяву". Ребята поделятся на команды, будут разгадывать головоломки и отвечать на вопросы викторины, связанные с героями детских произведений.

2 июня гости смогут увидеть дом на Большой Ордынке, где в июне 1941 года встречались Анна Ахматова и Марина Цветаева, и узнают, о чем беседовали поэтессы.

На следующий день состоится экскурсия "О чем молчат башни Кремля", созданная по мотивам одноименной книги Василия и Наталии Волковых. Участникам расскажут истории, связанные с восемью кремлевскими башнями.

4 июня пройдет литературная экскурсия "Гоголь в Москве, или По следам классика". Ее участники увидят дом, где писатель провел последние годы жизни и где за 10 дней до своей смерти сжег второй том "Мертвых душ".

5 июня состоится литературный квест по сказкам Александра Пушкина и басням Ивана Крылова. Участники должны будут разгадать ребусы и загадки, связанные с персонажами произведений русских классиков.

В заключительный день фестиваля гостей ждут на литературную экскурсию "Храм Василия Блаженного в русской литературе". Гиды расскажут, что роспись на зданиях собора появилась только через 100 лет после строительства.

Познавательные прогулки займут один-полтора часа. В группу смогут записаться до 20 человек. Встречаться гиды и участники будут всегда возле стойки экскурсионного бюро в шатре "Библиотеки Москвы".

Всего в рамках фестиваля состоится около 100 бесплатных мероприятий. Это перформансы, спектакли, концерты, мастер-классы и презентации книг российских авторов. Мероприятия пройдут на площадке "Москва – литературный мегаполис" рядом с Историческим музеем.

Издательства из 52 регионов России представят книги, кроме того, запланированы встречи с писателями и поэтами, музыкантами, актерами. Можно будет прийти на кинопоказы, концерты, презентации книжных новинок.

Кульминацией фестиваля станут торжества 6 июня, в день 220-летия со дня рождения поэта и писателя Александра Пушкина. На площадках пройдут поэтические чтения, перформансы, спектакли, специальные показы и концертная программа.

Новый сезон открывает и "Пушкин-Фест". С 6 по 9 июня пройдут спектакли на Основной сцене и в Зеркальном фойе Новой Оперы, а также на открытых площадках сада "Эрмитаж".

Фестиваль откроется представлением оперы "Евгений Онегин" Чайковского в авторской редакции основателя театра Колобова. 7 июня Новая Опера представит московскую премьеру сценической редакции оперы Константина Боярского "Пушкин".

8 июня в Зеркальном фойе театра состоится концерт романсов Константина Боярского. На Основной сцене театра пройдет концерт "Солнечный мир А. С. Пушкина" с участием Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова, оперных артистов.

8 и 9 июня в саду "Эрмитаж" взрослых и детей ждет настоящее погружение в пушкинскую эпоху – с ожившими героями сказок, поэтических и прозаических сочинений, историческими реконструкциями, мастер-классами, играми, квестами. Помимо этого, запланированы театральные спектакли на открытом воздухе, состязания бардовской песни, фехтовальные турниры.

А до 2 июня можно посетить "Интермузей-2019" в Центральном выставочном зале "Манеж". Это единственный в мире международный фестиваль профессиональных музейщиков со всего мира. Его участниками стали 50 новых музеев из 22 регионов.